NASA готовит полет к астероиду, который стоит больше экономики Земли, - Forbes
Об этом сообщает Forbes.
"NASA собирается начать строительство своего нового космического корабля. Он называется Психея и будет исследовать астероид шириной 140 миль/226 км под названием "16 Психея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "16 Психея" расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство из них состоят из каменных пород и льда, однако именно этот астероид уникален - он богат золотом, железной рудой и никелем. Его стоимость составляет $10 тыс. квадриллионов, а это куда больше, чем стоит экономика Земли.
Ядро "16 Психея", очень похожее на ядро Земли, наталкивает на мысль, что астероид является сердцем мертвой планеты.
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