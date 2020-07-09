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Espreso.tvОбществоNASA готовит полет к астероиду, который стоит больше экономики Земли, - Forbes

NASA готовит полет к астероиду, который стоит больше экономики Земли, - Forbes

NASA готовит полет к астероиду, состоящему из золота и полезных металлов, который стоит больше, чем вся экономика Земли

Об этом сообщает Forbes.

"NASA собирается начать строительство своего нового космического корабля. Он называется Психея и будет исследовать астероид шириной 140 миль/226 км под названием "16 Психея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "16 Психея" расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство из них состоят из каменных пород и льда, однако именно этот астероид уникален - он богат золотом, железной рудой и никелем. Его стоимость составляет $10 тыс. квадриллионов, а это куда больше, чем стоит экономика Земли.

Ядро "16 Психея", очень похожее на ядро ​​Земли, наталкивает на мысль, что астероид является сердцем мертвой планеты.

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