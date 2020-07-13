У арестованного в Крыму журналиста начались проблемы с сердцем, - адвокат
13 июля, 2020, 20:04
У арестованного в оккупированном Россией Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружены диффузные изменения в сердце
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.
13 июля она посетила своего подзащитного в психиатрической больнице, куда его доставили для проведения принудительной экспертизы. Чтобы исследовать сердце, сделали энцефалограмму.
"По словам моего подзащитного, у него заметили диффузные изменения в сердце", - уточнила Гемеджи.
После получения документов с медицинским заключением сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении медицинского осмотра.
- Активиста Руслана Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы.
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