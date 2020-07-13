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Espreso.tvОбществоУ арестованного в Крыму журналиста начались проблемы с сердцем, - адвокат

У арестованного в Крыму журналиста начались проблемы с сердцем, - адвокат

У арестованного в оккупированном Россией Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружены диффузные изменения в сердце

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

13 июля она посетила своего подзащитного в психиатрической больнице, куда его доставили для проведения принудительной экспертизы. Чтобы исследовать сердце, сделали энцефалограмму.

"По словам моего подзащитного, у него заметили диффузные изменения в сердце", - уточнила Гемеджи.

После получения документов с медицинским заключением сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении медицинского осмотра.

  • Активиста Руслана Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы.
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