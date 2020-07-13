СМИ заявили о темнике для "слуг" по общению с избирателями, во фракции СН ответили

13 июля, 2020, 23:22

Издания LB.ua заявило о распространении среди депутатов фракции "Слуга народа" внутрипартийного документа "Рекомендации народным депутатам для общения с избирателями в ходе отчетности за первый год работы в парламенте"

Документ обнародован на сайте LB.ua .

В документе предлагаются тезисы, которыми нардепы должны отвечать на вопросы во время общения с избирателями перед местными выборами. В частности, документ предлагает ответы на вопросы о продаже депутатских мест и "не наберут ли снова "зашквареных".

"Слухи о продаже мест ходят, с тех пор как появилась наша команда. Есть даже аферисты, которые представляются "слугами народа", предлагают людям должности за деньги, правоохранители на регулярной основе их ловят и привлекают к ответственности. Поэтому если кто-то вам будет говорить, что продает какие-то места - идите сразу в СБУ, в полицию, потому что места у нас не продаются", - говорится в документе.

Относительно кандидатов на местных выборов документ предлагает уверять избирателей, партия заинтересована выдвигать наиболее достойных, профессиональных и честных представителей и предполагать возможность праймериз не только в Киеве, но и в других городах.

О возврате к власти экс-регионалов документ предлагает отвечать, что среди кандидатов от СН в Верховную Раду не было "старых" политиков, а люди, которые "причастны к дерибану, коррупции, к террору, который оказывала команда Януковича, не назначаются и не будут назначаться во власть ".

При этом допускается вариант с поддержкой на местных выборах отдельных действующих глав или депутатов "при условии, что эти люди не замешаны в коррупции, в дерибане, не причастны к преступлениям, которые имеют хорошую репутацию и поддерживаемы в общинах".

Относительно инцидента с сексистскими высказываниями нардепов "слуг" в Николаеве о "корабельной сосне", документ предлагает отвечать, что этот случай "изначально был несколько преувеличен оппонентами, которые захотели сделать из чего-то скандал" и акцент на факте извинений председателя партии Александра Корниенко перед Татьяной Домбровской.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Радио Свобода" заявила, что документ является не темником, а "посланиями" и "аналитикой".

"Это не темники. Это именно месседжи, аналитика. Фракция вправе рассылать любые документы своим депутатам, чтобы они имели эту аналитику, какие-то обобщающие итоговые вещи. Я даже рада тому, что больше людей могут эти месседжи прочитать", - сказала Кравчук.

При этом нардеп заявила, что считает обоснованным тезис, будто "монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что на его долю выпали самые большие испытания в истории независимой Украины".

"Вы же согласны, пожалуй, что 2020 год сложный по сравнению с прошлым? У нас так совпало, что именно на наш первый год все вызовы большие: и перезагрузки власти, и коронавирус, и экономический кризис", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее журналистам "слили" якобы темники "Слуги народа" об отставке экс-главы НБУ Якова Смолия.

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