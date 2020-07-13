"Жестко, надолго, с максимальной оглаской": Зеленский предлагает пожизненное заключение для пьяных водителей за смертельные ДТП

13 июля, 2020, 21:03

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Если вождение в пьяном виде повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - подчеркнул президент.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

"И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За этим будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если этот человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки ", - отметил президент.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .

Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.

Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении .

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности для водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

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