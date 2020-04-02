Клопп решил покинуть "Ливерпуль" ради сборной Германии, - Mirror

2 апреля, 2020, 08:58

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить английский клуб ради сборной Германии

Об этом сообщает Mirror .

Немецкая футбольная федерация рассматривает Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру национальной сборной Йоахима Лева.

По данным источника, "Ливерпулю" придется приложить серьезные усилия для того, чтобы удержать тренера в своем клубе. Сам Клопп считает возможном назначении на пост главного тренера сборной Германии логическим развитием карьеры.

Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне он привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года.