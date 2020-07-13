13 июля, 2020, 18:44

И. о. главы Антимонопольного комитета Ольга Песчанская - кандидат на должность главы комитета

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после внеочередного заседания парламента 13 июля, передает Интерфакс-Украина .

"Ольга Песчанская - кандидат на АМКУ", - отметил Арахамия.

Он отметил, что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.

"Главу НБУ пока не выбираем. Насколько мне известно, еще нет никакой фамилии. Избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - подчеркнул Арахамия.

Первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пещанскую назначили исполнять обязанности главы АМКУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb