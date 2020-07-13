ГСЧС: пожар на Луганщине полностью ликвидирован

13 июля, 2020, 18:24

Пожар, который 6 июля 2020 года вспыхнул вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области, полностью ликвидирован

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар начался 6 июля в 13:21. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов предоставили пожару новой силы.

Глава ОГА Сергей Гайдай не исключает версию поджога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил у себя на Facebook, что к возникновению пожара может быть причастен местный агроном Дмитрий П., 1993 года рождения , который поджигал стерню, и разместил соответствующее видео полицейского беспилотника.

12 июля продолжалось тушение очагов тления лесного пожара, который 6 июля 2020 вспыхнул вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области

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