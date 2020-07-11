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Espreso.tvМирУзбекистан, Кыргызстан и Казахстан возвращаются к жесткому карантину

Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан возвращаются к жесткому карантину

иллюстративное
фото: Reuters
С понедельника, 13 июля 2020 года, в Узбекистане прекращается авиа- и железнодорожное сообщение

Об этом на сообщил руководитель пресс-службы министерства транспорта страны Навруз Аширматов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Fergana .

По его словам, в период усиления карантинных условий, который продлится с 10 июля по 1 августа, авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за рубежа в соответствии с графиком, утвержденным специальной комиссией по борьбе с распространением коронавируса. Поезда и автобусы будут использовать только для доставки узбекистанцев из приграничных районов в карантинные зоны, а также для переправки граждан, подлежащих карантину, и граждан в больницы и жилые дома для реабилитации.

Аширматов сообщил, что на поезда, которые должны отправляться в период с 10 июля по 1 августа, было продано 5900 билетов. Из-за усиления карантинных ограничений и прекращения движения стоимость билетов будет полностью возвращена пассажирам.

"С 10 июля фактически вся республика представляет собой красную зону эпидемиологической безопасности - то есть территорию, на которой установлены жесткие ограничения, - отмечается в материале. - По всей стране прекращено движение общественного транспорта. Ездить на личном авто можно с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. При этом выезжать разрешено только с целью покупки продуктов, лекарств, предметов первой необходимости или для посещения врача. Точно такие ограничения должны соблюдать мотоциклисты и велосипедисты, им предписано носить защитные маски. На такси разрешено перевозить пассажиров при условии, что пассажирское сиденье будет покрыто прозрачной пластиковой или специальной пленкой. Водитель и пассажир должны быть в медицинских масках, на заднем сиденье такси разрешено провозить только двух пассажиров ".

В Узбекистане также запрещено проведение свадеб и массовых мероприятий, закрыты рынки, крупные магазины, кафе и рестораны, парки, детские сады и санатории. Предприятия общественного питания будут предоставлять услуги исключительно на вынос. Людям старше 65 лет запрещено появляться в общественных местах, другим нельзя собираться на улице в группы более трех человек. Для информирования больных коронавирусом и слежения за их состоянием запущен call-центр 1105.

Сейчас в Узбекистане количество больных COVID-19 превышает 11 тыс. Умерло 45 человек. При этом более половины случаев обнаружили за последние две недели.

В Кыргызстане обнаружили более 8800 случаев коронавируса. Умерло около 115 человек. Там тоже возвращаются в карантин, информирует NTD .

В соседнем Казахстане карантин повторно ввели 5 июля. В июне количество заболеваний коронавирусом в этой стране выросло сразу втрое.

Больных сейчас более 53 тыс. Погибших - более 260. Власти говорят, что в больших городах больницы уже переполнены.

Во всей Средней Азии спортивные стадионы, гостиницы и другие места снова переоборудуют под временные больницы. Для работы в них мобилизуют студентов медицинских вузов и даже врачей, которых лишили свободы.

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