Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев, 861 поправилось
11 июля, 2020, 09:39
По состоянию на утро субботы, 11 июля 2020 года, в Украине насчитывается 52 843 случаев заражения Covid-19 (с начала фиксации)
Об этом сообщает система мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.
В общем обнаружено 52843 (+800) инфицированных.
Из них умерло - 1372 (27).
Выздоровели - 25661 (+861).
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Активных больных - 25 810 (-88).
Подозрения - 100649 (+1 046).
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