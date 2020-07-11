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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев, 861 поправилось

Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев, 861 поправилось


фото: incrowdnow.com
По состоянию на утро субботы, 11 июля 2020 года, в Украине насчитывается 52 843 случаев заражения Covid-19 (с начала фиксации)

Об этом сообщает система мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.

В общем обнаружено 52843 (+800) инфицированных.

Из них умерло - 1372 (27).

Выздоровели - 25661 (+861).

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Активных больных - 25 810 (-88).

Подозрения - 100649 (+1 046).

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