УПЛ: где и когда смотреть матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке черниговская "Десна". На четвертой позиции разместилась луганская "Заря".
Львовские "Карпаты" были исключены из УПЛ из-за неявки на матч, поэтому полтавская "Ворскла" в этом туре получит техническую победу.
Чемпионат Украины по футболу
30-й тур
11 июля
17:00 "Колос" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Львов", прямая трансляция на телеканале УНИАН
12 июля
17:00 "Мариуполь" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН
19:30 "Александрия" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
* матч "Карпаты" - "Ворскла" не состоится
- 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя