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Espreso.tvСпортУПЛ: где и когда смотреть матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Александрии", а "Шахтер" встретится с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке черниговская "Десна". На четвертой позиции разместилась луганская "Заря".

Львовские "Карпаты" были исключены из УПЛ из-за неявки на матч, поэтому полтавская "Ворскла" в этом туре получит техническую победу.

 

Чемпионат Украины по футболу

30-й тур

11 июля

17:00 "Колос" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Днепр-1" - "Львов", прямая трансляция на телеканале УНИАН

12 июля

17:00 "Мариуполь" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Александрия" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

* матч "Карпаты" - "Ворскла" не состоится

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