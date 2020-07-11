УПЛ: где и когда смотреть матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу

11 июля, 2020, 07:07

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Александрии", а "Шахтер" встретится с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке черниговская "Десна". На четвертой позиции разместилась луганская "Заря".

Львовские "Карпаты" были исключены из УПЛ из-за неявки на матч, поэтому полтавская "Ворскла" в этом туре получит техническую победу.

Чемпионат Украины по футболу

30-й тур

11 июля

17:00 "Колос" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Днепр-1" - "Львов", прямая трансляция на телеканале УНИАН

12 июля

17:00 "Мариуполь" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Александрия" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

* матч "Карпаты" - "Ворскла" не состоится

9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги .