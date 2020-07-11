Украина достигла рекордных показателей импорта газа из ЕС

11 июля, 2020, 20:06

Украина увеличила импорт газа из стран Евросоюза до 70 млн м куб. в сутки, что является рекордным показателем с 2014 года

Об этом председатель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в facebook.

"Импорт газа из ЕС достиг 70 млн м куб. в сутки. Это рекорд с 2014 года, когда еще проводился импорт из РФ", - написал Макогон.

По его словам, такой значительный рост стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуска виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м куб. в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же, с виртуальным реверсом, импорт может достигать 170 млн м куб. в сутки", - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в ПХГ.

"Если еще два года назад основную часть газа закачивали Нафтогаз, то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании", - сказал Макогон.

2 апреля сообщалось, что в течение января-марта 2020 года импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млрд кубометров, что на 76% больше, чем в первом квартале 2019 года.

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