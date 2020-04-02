Импорт газа вырос на 76% в первом квартале года, - Оператор ГТС

2 апреля, 2020, 13:44

На протяжении января-марта 2020 года импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млрд кубометров, что на 76% больше, чем в первом квартале 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Отмечается, что за первые 3 месяца 2020 импорт из Словакии составил 1,9 млрд кубометров (+ 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 0,5 млрд кубометров (+ 58%), из Польши - 0, 35 млрд кубометров (+ 21%).

"Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс впервые стал доступен с начала этого года - 0,28 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

По оперативным данным "Оператора ГТС", в марте 2020 году в Украине импортировали 1,3 млрд кубометров - это более чем вдвое (на 670 млн кубометров) превышает импортные объемы марте 2019 года.

"По состоянию на сегодня, все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран ЕС. Украина не импортирует газ из РФ", - подчеркнули в компании.