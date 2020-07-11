"Мы остановили это". Трамп рассказал, как противодействовал экспансии России
Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который на этой неделе записывал интервью с действующим главой американского государства, передает Еспресо.TV.
Трамп отметил, что Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России", но якобы никак этому не препятствовал, поскольку надеялся на победу своей коллеги по Демпартии Хиллари Клинтон.
Основанием для контратаки по троллям Пригожина американский президент назвал данные разведки о их вмешательстве в выборы в США.
"Послушайте, мы остановили это", - заявил Трамп.
Кроме того, к своим достижениям в сдерживании российской военно-политической и экономической экспансии он причислил предоставление Украине противотанковых комплексов "Джевелин", "защита Германии от России", путем препятствования сооружению "Северного потока-2" и преобразование Соединенных Штатов в "нефтедобывающую страну номер один в мире ".
- Напомним, экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал в эфире "Эспрессо", как Трамп воспринимает Украину .
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