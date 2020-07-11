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Espreso.tvМир"Мы остановили это". Трамп рассказал, как противодействовал экспансии России

"Мы остановили это". Трамп рассказал, как противодействовал экспансии России


фото: abcnews.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который повторно выдвигает свою кандидатуру, признался, что это он в 2018 году распорядился осуществить кибератаки против российского "Агентства интернет-исследований", известного как "Фабрика троллей" приближенного к Путину петербургского предпринимателя Евгения Пригожина

Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который на этой неделе записывал интервью с действующим главой американского государства, передает Еспресо.TV.

Трамп отметил, что Барак Обама "еще до выборов знал о манипуляциях России", но якобы никак этому не препятствовал, поскольку надеялся на победу своей коллеги по Демпартии Хиллари Клинтон.

Основанием для контратаки по троллям Пригожина американский президент назвал данные разведки о их вмешательстве в выборы в США.

"Послушайте, мы остановили это", - заявил Трамп.

Кроме того, к своим достижениям в сдерживании российской военно-политической и экономической экспансии он причислил предоставление Украине противотанковых комплексов "Джевелин", "защита Германии от России", путем препятствования сооружению "Северного потока-2" и преобразование Соединенных Штатов в "нефтедобывающую страну номер один в мире ".

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