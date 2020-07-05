Климкин объяснил, как Трамп воспринимает Украину

5 июля, 2020, 22:59

Отношение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к Украине является с его стороны смесью различных представлений и интересов

Об этом министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин сообщил в эфире еженедельной программы "Международный обзор" с Юрием Физером, которая вышла на Еспресо.TV .

"Я считаю, что это смесь. Для Трампа это частично политика, возможно, частично бизнес, ну и в значительной мере "Меня это не касается" ("I do not care "), - заявил он.

"Это очень хорошо, что между Трампом и Америкой нет знака равенства", - добавил Климкин.

По его словам, Соединенные Штаты в отношении к Украине "оказались сильнее личное мнение Трампа".

Вместе с тем, дипломат отметил, что именно при президентстве Трампе "мы все же получили и "Джевелины" и дополнительные санкции, в частности, российских олигархов и еще много чего".

"Хотелось бы, конечно, больше, но тем не менее получили", - сказал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

На уточняющий вопрос ведущего программы, где именно Украина имеет сильнее лобби - в Демократической или Республиканской партии, Климкин ответил:

"У нас есть и там, и там на самом деле очень мощное лобби, просто его нужно постоянно поддерживать и развивать. Лобби оно не бывает в буквальном смысле бесплатным. Его нужно подпитывать эмоциями, подпитывать доверием. Я сейчас не вижу ни подпитки эмоциями, ни подпитки доверием. Над этим нужно работать. Двухпартийная поддержка (со стороны США - ред.) - это не мантра, это реальная история, над которой мы все работать ", - подчеркнул экс-министр.

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