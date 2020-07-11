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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: открытого огня нет

Пожары в Луганской области: открытого огня нет


фото: https://twitter.com/MVS_UA
По состоянию на утро субботы, 11 июля 2020 года, в Луганской области продолжается тушение лесного пожара, что возник 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области

Пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 7:00 субботы, 11 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (22 между 27 и 35, 84 кварталы Боровского и Песчаного лесничества).

Всего к ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники, из них от ГСЧС - 535 человек личного состава и 106 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

  1. Напомним, пожар начался 6 июля в 13:21. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дала пожару новой силы.
  2. Глава ОГА Сергей Гайдай не исключает версию поджога.
  3. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил у себя на Facebook, что к возникновению пожара может быть причастен местный агроном Дмитрий П., 1993 года рождения , который поджигал стерню, и разместил соответствующее видео полицейского беспилотника.

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