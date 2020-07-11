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Espreso.tvОбщество215 пассажиров застряли в Борисполе из-за новых правил посещения Хорватии

215 пассажиров застряли в Борисполе из-за новых правил посещения Хорватии


фото: Укрінформ
215 пассажиров рейса в Пулу не смогли вовремя вылететь из Борисполя из-за новых правил въезда в Хорватию

Об этом сообщает ТСН .

В субботу, 11 июля, несколько украинцев не пустили на рейс в Пулу из-за мер, которые накануне Хорватия ввела для граждан третьих стран, от которых требовали иметь в наличии пройденные не больше, чем за двое суток до вылета ПЦР-тесты, или 14 суток находиться на изоляции.

В полдень туристы из Украины должны были вылететь в хорватскую Пулу из Борисполя. Но за стойкой регистрации им отказали. Всего на рейс зарегистрировались 215 граждан. Через час им объявили, что вылет перенесен на 18:00. Туристам предложили сделать экспресс-тесты. Люди отказывались, потому что в Хорватии с них будут требовать результат ПЦР-исследования.

Еще через час в Борисполь приехали лаборанты. ПЦР-тесты делали непосредственно в аэропорту счет пассажиров за 2 100 грн.

Рейсы отбыл в Хорватию в 21:00.

  • Напомним, в Афины из Киева прилетели 17 граждан Украины на рейсах Ryanair и Wizz Air. После чего в аэропорту они были задержаны из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.

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