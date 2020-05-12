Украинского футболиста Зозулю наградили медалью ООС "За победу и верность"
12 мая, 2020, 08:50
Украинский футболист Роман Зозуля получил награду операции Объединенных сил "За победу и верность"
Об этом Зозуля сообщил в facebook.
Зозуля выложил фото награды и написал: "Служу народу Украины. Спасибо".
Приказ от 8 мая о награждении подписан командующим ООС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Роман Зозуля, который играет за испанский клуб "Альбасете" известен своей волонтерской деятельностью. С 2014 года он регулярно помогает украинским военным.
- Напомним, 28 апреля Роман Зозуля закупил для Вооруженных сил Украины медицинские маски и тесты на коронавирус.
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