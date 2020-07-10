В Киеве закрыли уже четыре ночных клуба за нарушение карантинных ограничений, - Кличко

10 июля, 2020, 13:13

После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии четырех ночных клубов, работавших после 22:00

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. В частности, за нарушение уже закрыли 4 развлекательных заведения", - говорится в сообщении.

По словам мэра Киева Виталия Кличко в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы.

"Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и" Муниципальной охраны "проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Отмечается, что патрули также получают информацию от жителей города, которые сообщают о нарушениях.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", - подчеркнул мэр.

О проверках ночных клубов, добавил он, после обнаружения грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии четырех таких заведений, ведь они, пренебрегая безопасностью и нарушение правил, работали после 22:00. По его словам, проверки будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 9 июля по результатам рейда по проверке деятельности ночных клубов Госпродпотребслужба закрыла два заведения в Киеве.

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