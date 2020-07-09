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Espreso.tvОбществоВ Киеве, после рейда, за нарушение карантина закрыли два ночных клуба

В Киеве, после рейда, за нарушение карантина закрыли два ночных клуба

По результатам рейда-проверки работы ночных клубов Госпотребслужбой закрыты два заведения в Киеве

Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Рубан отметил, что 9 июля состоится очередная проверка ночных клубов в Киеве.

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"Рейды по клубам проводятся ежедневно. Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других учреждений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля, - ред.) в двух клубах была остановлена деятельность", - заявил чиновник.

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По словам Рубана, в этих клубах наблюдалось большое скопление людей, отсутствие средств защиты, а также невыполнение других требований карантина.

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