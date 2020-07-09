В Киеве, после рейда, за нарушение карантина закрыли два ночных клуба
Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.
Рубан отметил, что 9 июля состоится очередная проверка ночных клубов в Киеве.
Читайте также: Правительство запретило работу ночных клубов после 11 вечера на время карантина
"Рейды по клубам проводятся ежедневно. Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других учреждений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля, - ред.) в двух клубах была остановлена деятельность", - заявил чиновник.
Читайте также: В Киеве анонсировали рейды по ночным клубам, нарушающим карантин
По словам Рубана, в этих клубах наблюдалось большое скопление людей, отсутствие средств защиты, а также невыполнение других требований карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя