В Киеве 118 выявленных случаев коронавируса в сутки, - Кличко

10 июля, 2020, 12:29

За 9 июля в Киеве от коронавируса выздоровела 71 человек

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них - медики. На сегодняшний день в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр.

заболели:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет

48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет

4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском - 17. Но в Дарницком районе - 16 случаев.

"Отмечу, что в столице болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет ", - добавил Виталий Кличко.

Отметим, сутками ранее, 8 июля, в Киеве обнаружили 93 новых случая заражения

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