В Киеве за сутки - трое умерших от коронавируса, - Кличко
9 июля, 2020, 09:51
В столице 5872 подтвержденных случая COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
У 93 жителей подтвердили за минувшие сутки коронавирус.
Три человека умерли. COVID-19 стал причиной смерти 122 киевлян.
Заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 50 человек в возрасте от 20 до 76 лет, 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В больницы были госпитализированы 20 человек.
Выздоровели за сутки 62 человека. Всего вылечились 1962 жителя.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя