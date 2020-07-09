В Киеве за сутки - трое умерших от коронавируса, - Кличко

9 июля, 2020, 09:51

В столице 5872 подтвержденных случая COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

У 93 жителей подтвердили за минувшие сутки коронавирус.

Три человека умерли. COVID-19 стал причиной смерти 122 киевлян.

Заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 50 человек в возрасте от 20 до 76 лет, 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 20 человек.

Выздоровели за сутки 62 человека. Всего вылечились 1962 жителя.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.