УЕФА утвердил революционный формат еврокубков
10 июля, 2020, 12:12
Исполком УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В квалификации еврокубков каждое противостояние будет состоять только из одного матча, дома или на выезде. Как будет решаться, какая команда сыграет дома - пока не сообщается. Обычно все раунда квалификации состоят из двух матчей.
Решение УЕФА связано со сжатыми сроками организации турниров. Первый раунд должен стартовать только в августе, обычно в августе уже начинается плей-офф квалификации.
- 10 июля УЕФА принял решение по ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны.
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