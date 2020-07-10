 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА утвердил революционный формат еврокубков

УЕФА утвердил революционный формат еврокубков


фото: Getty Images
Исполком УЕФА внес изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В квалификации еврокубков каждое противостояние будет состоять только из одного матча, дома или на выезде. Как будет решаться, какая команда сыграет дома - пока не сообщается. Обычно все раунда квалификации состоят из двух матчей.

Решение УЕФА связано со сжатыми сроками организации турниров. Первый раунд должен стартовать только в августе, обычно в августе уже начинается плей-офф квалификации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать