Суд взял под стражу московского священника, который продавал переделанное оружие

10 июля, 2020, 18:39

Во Львове суд взял под стражу священнослужителя, который торговал переделанным оружием

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. грн", - говорится в сообщении.

За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, во Львове задержали 48-летнего священнослужителя, уроженца города Подольск Московской области за торговлю оружием.

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