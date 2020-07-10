Суд взял под стражу московского священника, который продавал переделанное оружие
10 июля, 2020, 18:39
Во Львове суд взял под стражу священнослужителя, который торговал переделанным оружием
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. грн", - говорится в сообщении.
За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
- Напомним, во Львове задержали 48-летнего священнослужителя, уроженца города Подольск Московской области за торговлю оружием.
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