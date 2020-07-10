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Espreso.tvОбществоСуд взял под стражу московского священника, который продавал переделанное оружие

Суд взял под стражу московского священника, который продавал переделанное оружие

Во Львове суд взял под стражу священнослужителя, который торговал переделанным оружием

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. грн", - говорится в сообщении.

За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

  • Напомним, во Львове задержали 48-летнего священнослужителя, уроженца города Подольск Московской области за торговлю оружием.

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