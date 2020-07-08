Продавал оружие: во Львовской области полицейские задержали священника

8 июля, 2020, 16:05

Во Львовской области правоохранители задержали священника за торговлю оружием, ему грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские Львовщины задержали священнослужителя за торговлю оружием. 48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием: покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их на боевые и подыскивал клиентов для продажи", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина в собственном доме организовал вооруженную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал их на боевые. Также он изготавливал патроны к этим пистолетов. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие.

При этом в декабре 2018 его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору суда, он был приговорен к 5 годам тюрьмы. Позже его освободили.

"На основании ст. 75 УК он освобожден от отбывания наказания с испытанием, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - говорится в сообщении.

Сегодня, 8 июля, проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

Сейчас уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя Львовской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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