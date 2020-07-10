США одобрили продажу Японии более ста сверхсовременных истребителей F-35
Об этом говорится в сообщении американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности.
"Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии к развитию и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне ", - отметили в ведомстве.
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Заявка на продажу вооружения Японии включает 63 самолета F-35A, предназначенные для обычного взлета и посадки (CTOL), а также 42 самолета короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Кроме того, в список входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации тому подобное.
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Пакет также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.
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