США согласовали продажу Литве шести военных вертолетов Black Hawk
Об этом сообщает Голос Америки .
Как отмечает управление военного сотрудничества Минобороны США, Литва сделала запрос о приобретении вертолетов в стандартной американской комплектации с определенным уникальным оборудованием и оборудованием, предоставленным правительством.
Sikorsky UH-60 Black Hawk - американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.
Новые вертолеты должны заменить устаревшие советские "Ми-8". Планировалось, что первые американские вертолеты доставят в Литву в конце 2024 года.
Напомним, в июне Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительства Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов.
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