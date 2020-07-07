США согласовали продажу Литве шести военных вертолетов Black Hawk

7 июля, 2020, 18:02

Государственный департамент США согласовал продажу Литве 6 вертолетов UH-60M Black Hawk и связанного оборудования общей стоимостью 380 миллионов долларов

Об этом сообщает Голос Америки .

Как отмечает управление военного сотрудничества Минобороны США, Литва сделала запрос о приобретении вертолетов в стандартной американской комплектации с определенным уникальным оборудованием и оборудованием, предоставленным правительством.

"Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку помощь с улучшением безопасности союзника по НАТО важна для обеспечения мира и стабильности в Европе", - отмечает управление военного сотрудничества Минобороны США.

Sikorsky UH-60 Black Hawk - американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Новые вертолеты должны заменить устаревшие советские "Ми-8". Планировалось, что первые американские вертолеты доставят в Литву в конце 2024 года.

Напомним, в июне Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительства Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов.