"Руки прочь от Стуса": львовяне вышли на протест

10 июля, 2020, 14:23

Виктор Медведчук пытается через суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Львовяне не согласны и вышли на улицу, чтобы выступить против этого

Об этом сообщает журналистка " Еспресо.TV " из Львова.

Сегодня, 10 июля, в Дарницком районном суде Киева проходит заседание по иску Виктора Медведчука против журналиста, историка Вахтанга Кипиани и издательства "Vivat", которые издали книгу "Дело Василия Стуса". Кум Путина и в прошлом адвокат поэта пытается запретить эту книгу, где собраны документальные и исторические данные о том, как судили художника. Иск касается "защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации". Претензии народного депутата от ОПЗЖ заключаются в якобы недостоверных фактах некоторых отрывков из книг.

Во Львове несколько десятков человек вышли на центральную площадь города, возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы выразить свой протест против таких действий Виктора Медведчука.

"Московия наступает на Украину различными способами. И один из них - расправа над книгой Вахтанга Кипиани. А я против этого, потому что я украинец и я люблю своих героев. Один из них - Василий Стус", - отмечает участник акции Тарас Федак.

"Это большой украинский писатель и его судили не по правилам. Я понимаю, что это не правильно и хочу показать, что не согласен с этим", - возмущается активист Даниил Муралов.

Организаторами акции выступили активные львовяне. Они выступили в поддержку журналиста и книги. С национальной символикой, с плакатами - выражали свой протест, показывая несогласие с действиями лидера ОПЗЖ. Медведчуку до сих пор страшно, говорят организаторы и через 35 лет он снова хочет уничтожить Василия Стуса и на этот раз в форме книги.

"Вахтанг Кипиани собрал много информации у очевидцев этих событий. Там точно есть правда о том, как Медведчук и компания, будучи адвокатом, вместо того, чтобы защищать Василия Стуса, все сделал для того, чтобы его посадили и состоялась политическая расправа. Несмотря на пандемию, мы не могли стоять в стороне, мы должны были показать свой решительный протест. Недавно они подали в суд рассмотрение закона об украинском языке, а сейчас хотят переписать историю Василия Стуса ", - рассказывает один из организаторов акции, заместитель председателя областного совета Богдан Гагалюк.

В конце демонстрации участники выполнили Государственный гимн Украины.

Подобная акция также состоялась и в Киеве.

Виктора Медведчука часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время процесса против Василия Стуса в 1980 году. Сам он своей вины не признает. Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019-го. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили Стуса. Летом 2019-го года Медведчук заявил, что подал иск с целью запретить книгу Кипиани о Стусе, потому что та содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

Фото: Кристина Парубий