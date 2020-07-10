В Киеве проходит акция протеста под судом, где Медведчук требует запретить книгу о Стусе

10 июля, 2020, 10:51

В Дарницком суде Киева состоится заседание по иску депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани

Об этом сообщает Бабель.

У здания суда в поддержку Кипиани и против претензий Медведчука митингуют активисты с лозунгом "Медведчук - под арест!"

Это шестое заседание. Сам Медведчук, который хочет запретить продажу книги Кипиани, в суд не ходит.

Иск касается "защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации".