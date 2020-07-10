В Киеве проходит акция протеста под судом, где Медведчук требует запретить книгу о Стусе
10 июля, 2020, 10:51
В Дарницком суде Киева состоится заседание по иску депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани
Об этом сообщает Бабель.
У здания суда в поддержку Кипиани и против претензий Медведчука митингуют активисты с лозунгом "Медведчук - под арест!"
Это шестое заседание. Сам Медведчук, который хочет запретить продажу книги Кипиани, в суд не ходит.
Иск касается "защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации".
- Медведчук был адвокатом украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.
- Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили Стуса.
- Летом 2019 года Медведчук заявил, что подал иск с целью запретить книгу Кипиани о Стусе, потому что та содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.
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