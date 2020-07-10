"Мы не будем ограничивать": Корниенко о возможном участии Ляшко в праймериз СН на кандидата в мэры Киева

10 июля, 2020, 09:42

Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах городского головы Киева

Об этом заявил в интервью Радио Свобода председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, в настоящее время планируется, что в праймериз примут участие четверо кандидатов от "Слуги народа": Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук.

"Если Виктор захочет принять участие - почему нет. Мы же не будем ограничивать", - сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, открыта партия к тому, что Ляшко захочет принять участие в выборах, председатель партии ответил: "Абсолютно". Корниенко добавил, что участие в праймериз могут принимать и другие желающие.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что главный санитарный врач Виктор Ляшко может стать мэром Киева.