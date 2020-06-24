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Espreso.tvОбществоРазумков предположил, что Ляшко был бы "эффективным менеджером" в должности мэра Киева

Разумков предположил, что Ляшко был бы "эффективным менеджером" в должности мэра Киева


фото: 24tv.ua
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что главный санитарный врач Виктор Ляшко может стать мэром Киева

Такое мнение Разумков высказал в эфире Украинского радио, передает Общественное .

"Есть заявления партии о том, что будет влиять на принятие решения, в частности, это и рейтинги, и социологические опросы. Позиция президента также будет важной. Думаю, что ключевым фактором будет доверие людей к кандидату", - сказал Разумков.

Он сказал, что неплохие шансы у Ляшко. Ему очень доверяют.

"Да, у него очень высокий уровень поддержки", - отметил голова ВР.

Разумков ответил на вопрос, может ли главный санврач стать хорошим мэром Киева.

"Я думаю, что его сегодняшняя профессия дает все возможности говорить о том, что он может быть эффективным менеджером и в других сферах. Потому что мэр - это, прежде всего, менеджер. Но посмотрим", - резюмировал глава парламента.

  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала возможное участие в праймериз партии на мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
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