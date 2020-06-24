Разумков предположил, что Ляшко был бы "эффективным менеджером" в должности мэра Киева
Такое мнение Разумков высказал в эфире Украинского радио, передает Общественное .
"Есть заявления партии о том, что будет влиять на принятие решения, в частности, это и рейтинги, и социологические опросы. Позиция президента также будет важной. Думаю, что ключевым фактором будет доверие людей к кандидату", - сказал Разумков.
Он сказал, что неплохие шансы у Ляшко. Ему очень доверяют.
"Да, у него очень высокий уровень поддержки", - отметил голова ВР.
Разумков ответил на вопрос, может ли главный санврач стать хорошим мэром Киева.
"Я думаю, что его сегодняшняя профессия дает все возможности говорить о том, что он может быть эффективным менеджером и в других сферах. Потому что мэр - это, прежде всего, менеджер. Но посмотрим", - резюмировал глава парламента.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала возможное участие в праймериз партии на мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
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