Подрыв автомобиля "Укрпочты" и похищение более 2,5 млн: полиция задержала трех подозреваемых, - Геращенко
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты. Тех самых, которые украли 2 млн 700 тыс. грн", - написал он.
По словам Геращенко, розыск других причастных к преступлению продолжается, в том числе устанавливается круг наводчиков и соучастников.
Представитель МВД добавил, что пострадавший в результате взрыва водитель автомобиля "Укрпочты" до сих пор находится в реанимации.
Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно ...Опубликовано Антоном Геращенко пятницу, 10 Июль 2020
- Напомним, что 7 июля в районе села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты". Грабители подорвали машину неизвестным взрывным устройством, забрали табельный пистолет охранника, телефоны, сумку с деньгами и скрылись. Они украли около 2,7 млн грн.
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