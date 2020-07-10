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Espreso.tvОбществоПодрыв автомобиля "Укрпочты" и похищение более 2,5 млн: полиция задержала трех подозреваемых, - Геращенко

Подрыв автомобиля "Укрпочты" и похищение более 2,5 млн: полиция задержала трех подозреваемых, - Геращенко

Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты. Тех самых, которые украли 2 млн 700 тыс. грн", - написал он.

По словам Геращенко, розыск других причастных к преступлению продолжается, в том числе устанавливается круг наводчиков и соучастников.

Представитель МВД добавил, что пострадавший в результате взрыва водитель автомобиля "Укрпочты" до сих пор находится в реанимации.

Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно ...

Опубликовано Антоном Геращенко пятницу, 10 Июль 2020
  • Напомним, что 7 июля в районе села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты". Грабители подорвали машину неизвестным взрывным устройством, забрали табельный пистолет охранника, телефоны, сумку с деньгами и скрылись. Они украли около 2,7 млн грн.

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