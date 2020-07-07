На Полтавщине злоумышленники взорвали машину "Укрпочты" и украли более 2,5 млн грн

7 июля, 2020, 13:07

Злоумышленники взорвали автомобиль, принадлежавший "Укрпочте", украли более 2,5 млн грн и табельное оружие охранника

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

Согласно сообщению, около 10 часов 7 июля в полиции Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит Укрпочте. Злоумышленники завладели деньгами в сумме более 2,5млн грн, а также табельным пистолетом охранника.

Отмечается, что вследствие разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

В Пресс-служба сообщили, что пока полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

Так, по данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками ст. 115, ч. 2, п. 6 "Покушение на убийство" и ч. 4 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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