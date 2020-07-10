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Espreso.tvОбществоПартия Шария проиграла суд НАПК по возврату госфинансирования, - "Честно"

Партия Шария проиграла суд НАПК по возврату госфинансирования, - "Честно"


фото: vostochniy.express
Окружной административный суд Киева отказал Партии Шария в удовлетворении иска к Нацагентству по предупреждению коррупции

Об этом сообщил движение "Честно" .

Партия Шария требовала признать противоправной бездеятельность НАПК - за то, что политсила не получила финансирование из госбюджета за 2019 год. Партия хотела взыскать из госбюджета 3,2 млн грн.

Суд отказал партии в удовлетворении иска из-за отсутствия противоправных действий в работе Нацагентства.

  • Напомним, партия Анатолия Шария подала судебный иск к Нацагентству по предупреждению коррупции с требованием предоставить государственное финансирование в размере более 3,2 млн грн.
  • Ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали от 2% голосов. Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года. Новый состав Верховной Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер и прошедшие в парламент.

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