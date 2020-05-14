Партия Шария в суде требует предоставить ей госфинансирование в размере более 3 млн
14 мая, 2020, 21:40
Партия пропагандиста Анатолия Шария подала судебный иск к Нацагентству по предупреждению коррупции с требованием предоставить государственное финансирование в размере более 3,2 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Истец просит суд взыскать из государственного бюджета средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
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- Ранее законодательство предусматривало госфинансирования партий, которые на выборах набрали от 2% голосов. Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года. Новый состав Верховной Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, которые преодолели 5-процентный барьер и прошли в парламент.
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