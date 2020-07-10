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Espreso.tvОбществоОдин из банков опубликовал карту Украины без Крыма

Один из банков опубликовал карту Украины без Крыма

Райффайзен Банк Аваль на своем сайте опубликовал карту Украины без Крыма

Об этом сообщил юрист Геннадий Долголиков в Facebook.

"6 лет борьбы, но сейчас идет период # какаяразница. Как вам такой репутационный риск?" - написал он.

Банк удалил фотографию отреагировал на ситуацию в комментариях.

"Мы просим прощения за то, что произошло ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это произошло, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем", - говорится в ответе банка.

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В комментариях также пишут, что российское представительство банка обозначает Крым территорией РФ.

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И предоставляют скриншоты приложения в России.

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  • Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса , на которой временно оккупирован украинский Крым обозначен как территория России.
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