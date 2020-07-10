Один из банков опубликовал карту Украины без Крыма

10 июля, 2020, 11:52

Райффайзен Банк Аваль на своем сайте опубликовал карту Украины без Крыма

Об этом сообщил юрист Геннадий Долголиков в Facebook.

"6 лет борьбы, но сейчас идет период # какаяразница. Как вам такой репутационный риск?" - написал он.

Банк удалил фотографию отреагировал на ситуацию в комментариях.

"Мы просим прощения за то, что произошло ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это произошло, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем", - говорится в ответе банка.

В комментариях также пишут, что российское представительство банка обозначает Крым территорией РФ.

И предоставляют скриншоты приложения в России.