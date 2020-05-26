Французская газета Le Monde опубликовала карту с "российским" Крымом

26 мая, 2020, 14:42

Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса, на которой временно оккупированный украинский Крым обозначен как территория России

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание разместило карту в разделе о развитии эпидемии и в мире. При наведении курсора на Крым активировался и карта Российской Федерации.

По состоянию на сейчас издание исправило карту.