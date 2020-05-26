Французская газета Le Monde опубликовала карту с "российским" Крымом
26 мая, 2020, 14:42
Французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса, на которой временно оккупированный украинский Крым обозначен как территория России
Об этом сообщает "Европейская правда".
Издание разместило карту в разделе о развитии эпидемии и в мире. При наведении курсора на Крым активировался и карта Российской Федерации.
По состоянию на сейчас издание исправило карту.
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