Малиновский может пропустить матч с "Ювентусом" из-за травмы
10 июля, 2020, 19:45
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может пропустить матч чемпионата Италии против "Ювентуса"
Об этом сообщает Calcio Atalanta.
У Малиновского ушиб колена, который он получил в матче 31-го тура Серии А против "Сампдории". Встреча с "Ювентусом" состоится завтра, 11 июля. Начало в 22:45.
В турнирной таблице "Аталанта" набрала 66 очков и занимает третье место. Бергамцев опережает "Ювентус", у которого 75 пунктов и "Лацио", что имеет 68 баллов.
Всего в нынешнем сезоне 27-летний украинец сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 8 июля стало известно, что Руслан Малиновский попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".
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