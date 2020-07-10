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Espreso.tvСпортМалиновский может пропустить матч с "Ювентусом" из-за травмы

Малиновский может пропустить матч с "Ювентусом" из-за травмы


фото: Getty Images
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может пропустить матч чемпионата Италии против "Ювентуса"

Об этом сообщает Calcio Atalanta.

У Малиновского ушиб колена, который он получил в матче 31-го тура Серии А против "Сампдории". Встреча с "Ювентусом" состоится завтра, 11 июля. Начало в 22:45.

В турнирной таблице "Аталанта" набрала 66 очков и занимает третье место. Бергамцев опережает "Ювентус", у которого 75 пунктов и "Лацио", что имеет 68 баллов.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний украинец сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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