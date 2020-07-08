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Espreso.tvСпортМалиновский может перейти в испанский топ-клуб за 30 млн евро

Малиновский может перейти в испанский топ-клуб за 30 млн евро


фото: Getty Images
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов мадридского "Атлетико"

Об этом сообщает footballgazeta.com.

В услугах 27-летнего хавбека лично заинтересован тренер "Атлетико" Диего Симеоне, который уже дал задание селекционерам следить за украинцем. За Малиновского готовы предложить 30 млн евро.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 35 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.

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