Малиновский может перейти в испанский топ-клуб за 30 млн евро
8 июля, 2020, 19:19
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов мадридского "Атлетико"
Об этом сообщает footballgazeta.com.
В услугах 27-летнего хавбека лично заинтересован тренер "Атлетико" Диего Симеоне, который уже дал задание селекционерам следить за украинцем. За Малиновского готовы предложить 30 млн евро.
В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 35 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.
- 6 июля в 30-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 1: 0 .
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