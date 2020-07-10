Кино, сериалы и грантовые программы: Ткаченко рассказал, как потратят миллиард гривен на культуру

10 июля, 2020, 14:46

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, как распределят 1 млрд грн, выделенных правительством 8 июля

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил на брифинге, передает " Укринформ ".

"Я считаю, что нам еще нужно дополнительное финансирование, потому что мы сейчас строим запросы различных музеев, заповедников, театров и видим, что потери, которые они понесли в последние 3-4 месяцев, значительны. Исчисляются десятками миллионов гривен. Это потери недополученных доходов из-за непосещение гражданами этих учреждений. Очевидно, что мы еще будем обращаться за дополнительным финансированием в Кабмин ", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что значительная часть из выделенного миллиарда грн пойдет через Украинский культурный фонд на программу нецелевых грантов. В частности, 590 млн будут направлены на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма; 150 млн - на гранты через Украинский институт книги; 50 млн - на поддержку кино. Еще 100 млн - для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

"Что касается следующего года, очевидно, что он также будет кризисным. Я думаю, пришло время существенно пересмотреть подходы к финансированию культурной сферы, креативных индустрий и отнестись к этому креативно. Для того, чтобы этот механизм заработал, необходимы деньги. Больше денег, минимум на 50% больше денег, чем сейчас ", - подчеркнул министр.

Ткаченко также отметил, что в следующем году частью национального проекту "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов. Проект уже готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. "То есть, это инвестиции в будущее. Во время кризиса обычно так и делают для того, чтобы можно было развиваться дальше", - считает министр.

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По его словам, в МКИП планы, которые необходимо воплощать в жизнь ради развития сферы культуры, креативных индустрий и туризма.

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