"Большая стройка" в культуре: Ткаченко рассказал, какие достопримечательности восстановят в 2021 году

9 июля, 2020, 11:33

В следующем году частью национального проекта "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов

Об этом министр культуры Александр Ткаченко написал в Facebook.

"В следующем году частью национального проекта" Большая стройка "станет восстановление 100 культурных объектов. Мы благодарны Президенту за поддержку инициативы министерства", - написал Ткаченко.

Он отметил, что впервые за 30 лет независимости Украины реально сможет восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии - запущено и разрушено.

Ткаченко подчеркнул, что сохранение этих объектов является ответственностью, а наполнение новым содержанием - обязанностью перед будущими поколениями.

"Но не только это. Восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты. Достопримечательности станут местными достопримечательностями, наполнятся новыми смыслами", - отметил министр.

По словам Ткаченко, проект пока готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время.

Как сообщалось, 8 июля правительство выделило 1 млрд грн на развитие культуры и креативных индустрий.

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