Командующий ООС назвал количество военных РФ в оккупированном Крыму

10 июля, 2020, 09:20

На аннексированном полуострове находятся 32,5 тыс. российских военных

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, сейчас на территории Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32500 российских военнослужащих. Из них 11 500 военных - сухопутная группировка.

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11 500 человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных, - ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона ", - сказал он.

Вооруженные силы Украины рассматривают сценарии возможного наступления России по всему периметру российско-украинской государственной границы, в том числе по нескольким направлениям одновременно.