Дела Майдана: Киевсовет утвердил список присяжных Святошинского суда
10 июля, 2020, 15:01
Киевский городской совет утвердил список присяжных Святошинского районного суда, что позволит разблокировать рассмотрение дела о расстрелах во время Революции Достоинства
Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в Facebook.
"На последнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Почему это решение так важен? Он рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", - отметил он.
Поэтому, по его словам, своим решением Киевсовет сделал все, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.
- Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения "Беркут" по делу о расстреле митингующих.
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