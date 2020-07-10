Дела Майдана: Киевсовет утвердил список присяжных Святошинского суда

10 июля, 2020, 15:01

Киевский городской совет утвердил список присяжных Святошинского районного суда, что позволит разблокировать рассмотрение дела о расстрелах во время Революции Достоинства

Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в Facebook.

"На последнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Почему это решение так важен? Он рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", - отметил он.

Поэтому, по его словам, своим решением Киевсовет сделал все, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3207393 .

Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения "Беркут" по делу о расстреле митингующих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3207393