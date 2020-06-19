Расстрел Майдана: ГБР сообщил о подозрении экс-беркутовцу
19 июня, 2020, 17:46
Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения "Беркут"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Экс-беркутовец подозревается:
- в превышении власти и служебных полномочий во исполнение преступного приказа;
- в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;
- в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением;
- в террористическом акте
- в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.
Причастность подозреваемого к преступлению установлена благодаря экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
В связи с сокрытием подозреваемого от органов, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным УПК.
В настоящее время организуется розыск указанного подозреваемого.
Ответственность за преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- О подозрении сообщили столичном експрокурору, действующему адвокату за привлечение к ответственности невиновных во время Майдана
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