 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРасстрел Майдана: ГБР сообщил о подозрении экс-беркутовцу

Расстрел Майдана: ГБР сообщил о подозрении экс-беркутовцу


фото: bbc
Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения "Беркут"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-беркутовец подозревается:

  • в превышении власти и служебных полномочий во исполнение преступного приказа;
  • в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;
  • в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением;
  • в террористическом акте
  • в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.

Причастность подозреваемого к преступлению установлена благодаря экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В связи с сокрытием подозреваемого от органов, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным УПК.

В настоящее время организуется розыск указанного подозреваемого.

Ответственность за преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

  • О подозрении сообщили столичном експрокурору, действующему адвокату за привлечение к ответственности невиновных во время Майдана
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать