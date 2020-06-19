Расстрел Майдана: ГБР сообщил о подозрении экс-беркутовцу

19 июня, 2020, 17:46

Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения "Беркут"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-беркутовец подозревается:

в превышении власти и служебных полномочий во исполнение преступного приказа;

в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;

в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением;

в террористическом акте

в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.

Причастность подозреваемого к преступлению установлена благодаря экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В связи с сокрытием подозреваемого от органов, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным УПК.

В настоящее время организуется розыск указанного подозреваемого.

Ответственность за преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.