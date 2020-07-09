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Espreso.tvЭкономикаЗеленский обещает восстановить Минагрополитики "максимум до сентября"

Зеленский обещает восстановить Минагрополитики "максимум до сентября"

По словам Зеленского, отдельный министр сельского хозяйства будет назначен "максимум в сентябре", когда депутаты выйдут работать

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с бизнесом во время рабочей поездки на Волынь, передает ЕспресоTV.

"Максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не знает, успеет ли Верховная Рада назначить нового министра и создать министерство за следующую сессионную неделю, ведь потом Верховная Рада уходит на каникулы.

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - именно следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро", - отметил президент.

  • Напомним, в конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством развития экономики и торговли.

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