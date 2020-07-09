Зеленскому передали на подпись закон о вступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

9 июля, 2020, 14:22

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который позволяет абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. Сейчас закон направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому

Об этом говорится на сайте парламента.

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Поэтому закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому 8 июля.

Закон предусматривает возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, ко всем высших учебных заведений. На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждений высшего образования.

В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнен положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение с стипендиального обеспечения на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.

По словам председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, таким образом, выпускники с оккупированных территорий смогут поступать без ВНО в любое учреждение высшего образования Украины, а не по ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас.

Напомним, 3 июля Рада приняла закон о вступлении в вузы Украины детей с оккупированных территорий без ВНО.

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