На Одесчине от коронавируса умер мужчина, симптомов болезни не было
9 июля, 2020, 17:26
В Одесской области от осложнений, вызванных COVID-19, умер мужчина, у которого болезнь протекала бессимптомно
Об этом сообщает Думская.
"Еще один житель Одесской области умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщили"Думской" в облгосадминистрации, умер мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманце Овидиопольского района (Хутор Музыкевича)", - говорится в сообщении.
По информации журналистов, болезнь протекала у пациента бессимптомно. Вместе с тем, умерший имел инвалидность второй группы и поражение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.
Мужчина находился на самоизоляции дома. По предварительным данным, коронавирусом заразился от жены.
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