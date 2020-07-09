На Одесчине от коронавируса умер мужчина, симптомов болезни не было

Об этом сообщает Думская.

"Еще один житель Одесской области умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщили"Думской" в облгосадминистрации, умер мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманце Овидиопольского района (Хутор Музыкевича)", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, болезнь протекала у пациента бессимптомно. Вместе с тем, умерший имел инвалидность второй группы и поражение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Мужчина находился на самоизоляции дома. По предварительным данным, коронавирусом заразился от жены.

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