В Сеуле найден мертвым мэр города

9 июля, 2020, 20:04

В северной части Сеула был найден мертвым мэр города Пак Вон Сун

Об этом сообщает Yonhap .

Тело мэра было найдено около полуночи (по местному времени, - ред.) Ранее дочь Вон Суна сообщила, что ее отец пропал без вести. Он ушел рано утром из дома, а его телефон не отвечал.