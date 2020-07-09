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Espreso.tvМирВ Сеуле найден мертвым мэр города

В Сеуле найден мертвым мэр города

В северной части Сеула был найден мертвым мэр города Пак Вон Сун

Об этом сообщает Yonhap .

Тело мэра было найдено около полуночи (по местному времени, - ред.) Ранее дочь Вон Суна сообщила, что ее отец пропал без вести. Он ушел рано утром из дома, а его телефон не отвечал.

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