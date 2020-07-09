В Сеуле найден мертвым мэр города
9 июля, 2020, 20:04
В северной части Сеула был найден мертвым мэр города Пак Вон Сун
Об этом сообщает Yonhap .
Тело мэра было найдено около полуночи (по местному времени, - ред.) Ранее дочь Вон Суна сообщила, что ее отец пропал без вести. Он ушел рано утром из дома, а его телефон не отвечал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя