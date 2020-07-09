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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула - с собаками и дронами

В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула - с собаками и дронами

Полиция Южной Кореи проводит операцию по розыску мэра Сеула Пак Вон Суна, об исчезновении которого сообщили родственники

Об этом сообщает Yonhap.

"Полиция заявила в четверг, что пытается установить местонахождение мэра Сеула Пак Вон Суна после заявления о его исчезновении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дочь мэра позвонила в полицию и сказала, что отец вышел из дома 4-5 часов назад, оставив записку, похожую на завещание, а его телефон выключен.

Кроме того, в полиции отметили, что незадолго до исчезновения Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.

В поисковой операции задействованы кинологи и дроны.

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