В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула - с собаками и дронами
9 июля, 2020, 15:23
Полиция Южной Кореи проводит операцию по розыску мэра Сеула Пак Вон Суна, об исчезновении которого сообщили родственники
Об этом сообщает Yonhap.
"Полиция заявила в четверг, что пытается установить местонахождение мэра Сеула Пак Вон Суна после заявления о его исчезновении", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дочь мэра позвонила в полицию и сказала, что отец вышел из дома 4-5 часов назад, оставив записку, похожую на завещание, а его телефон выключен.
Кроме того, в полиции отметили, что незадолго до исчезновения Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.
В поисковой операции задействованы кинологи и дроны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя