В России задержали губернатора,который выиграл выборы у ставленника Кремля: подозревают в убийствах

9 июля, 2020, 13:21

В России задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в заказных убийствах

В 2018 году он выиграл выборы на пост губернатора у кандидата от "Единой России", сообщает " Радио Свобода .

Фургала был задержан представителями следственного комитета России совместно с сотрудниками ФСБ утром 9 июля. Российские правоохранители в ближайшее время предъявят ему обвинения в организации ряда заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. Кроме Фургала по данному делу задержаны еще четыре человека, которые дали показания против губернатора. В частности, показания против него дал бывший деловой партнер Николай Мистрюков, который был задержан в 2019 году по подозрению в убийстве предпринимателей Евгения Зари и Олега Булатова и в покушении на Александра Смольского.

Сергей Фургала занимает должность губернатора Хабаровского края с фвересня 2018 года. На выборах он баллотировался от партии ЛДПР и получил 70% голосов избирателей. Его оппонента, и на тот момент исполнял обязанности губернатора Вячеслава Шпорта ( "Единая Россия"), поддержали 28% избирателей.

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