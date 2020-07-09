В России задержали губернатора,который выиграл выборы у ставленника Кремля: подозревают в убийствах
В 2018 году он выиграл выборы на пост губернатора у кандидата от "Единой России", сообщает " Радио Свобода .
Фургала был задержан представителями следственного комитета России совместно с сотрудниками ФСБ утром 9 июля. Российские правоохранители в ближайшее время предъявят ему обвинения в организации ряда заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Отмечается, что дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. Кроме Фургала по данному делу задержаны еще четыре человека, которые дали показания против губернатора. В частности, показания против него дал бывший деловой партнер Николай Мистрюков, который был задержан в 2019 году по подозрению в убийстве предпринимателей Евгения Зари и Олега Булатова и в покушении на Александра Смольского.
Сергей Фургала занимает должность губернатора Хабаровского края с фвересня 2018 года. На выборах он баллотировался от партии ЛДПР и получил 70% голосов избирателей. Его оппонента, и на тот момент исполнял обязанности губернатора Вячеслава Шпорта ( "Единая Россия"), поддержали 28% избирателей.
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