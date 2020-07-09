Виталий Портников: Путин "зачищает" элиту

9 июля, 2020, 11:34

Портников Виталий

Арест в Хабаровске местного губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств может, на первый взгляд, показаться демонстрацией готовности Кремля избавляться от преступников на самых высоких должностях

Если бы только дела не были 15-летней давности, а сам Фургал – один из немногих в России губернаторов, кто не принадлежит к "Единой России". Этот хабаровский предприниматель всегда был связан с ЛДПР Жириновского, а в 2018 году выиграл выборы у кандидата от "единороссов". Собственно, уже тогда он мог задуматься о тюрьме и суме.

В том, что Фургал – преступник, я даже как-то и не сомневаюсь. Российская власть – это вообще союз чекистов и бандитов, а ЛДПР Жириновского всегда была клубом воров и убийц. Но я не сомневаюсь и в другом: никакой тайны для правоохранительных органов в причастности Фургала к убийствам никогда не было. Просто чекистов и правоохранителей, в среде которых Фургал был своим человеком, эта причастность совершенно не беспокоила. Ход новым расследованиям дали, когда хабаровский губернатор стал вызывать неудовольствие в Кремле. Ситуация ускорилась, когда один из предшественников Фургала на посту губернатора Хабаровского края, влиятельный в регионе человек Виктор Ишаев вступил в конфликт с соратником Путина, главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Сечин участвовал в расправе над Михаилом Ходорковским, добился ареста и заключения бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. А в марте 2019 года пришла очередь Ишаева, руководившего Хабаровским краем более двух десятилетий: его тоже арестовали. С этого момента судьба Фургала была фактически предопределена, ведь понятно, что никакой бизнес (и никакие расправы) в крае не могли происходить без ведома и покровительства всесильного губернатораИшаева.

Когда Фургала избрали губернатором Хабаровского края, он утверждал, что "люди хотят перемен". "Люди хотят избирать себе сами того, кого они хотят. Не нужно лишать людей этого права", - говорил Сергей Фургал в интервью Би-би-си. Его арест – это сигнал Путина "декоративным" партиям в российской политике, ЛДПР и коммунистам: не стоит использовать возможное социальное недовольство для собственного усиления, не нужно пытаться конкурировать с "Единой Россией". Коммунисты, кстати, получили свой сигнал: их бывший кандидат на выборах президента Сергей Грудинин, который позволил себе чрезмерную активность во время кампании, на днях проиграл очередной суд и может потерять контроль над "Совхозом имени Ленина", фактическим хозяином которого являлся до начала своего похода в политику.

Таким образом, российской элите показывают, какой будет страна пятого и шестого сроков Путина – авторитарным государством, в котором никто не имеет право конкурировать ни с самим Путиным, ни с его ставленниками. Только Путин, а вовсе не какие-то там «люди» будет решать, кому стать губернатором, кому – чекистом, а кому – придворным бандитом.